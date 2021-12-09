Daniel Farke kimdir? Kaç yaşında? Beşiktaş istiyor...

Alman basını, Daniel Farke'nin, Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu duyurdu. Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı. Haberin detaylarında Farke ile Beşiktaş'ın 48 saat içerisinde resmi anlaşmaya varacağı iddia edildi.

Daniel Farke kimdir?

30.10.1976 Steinhausen doğumlu olan Alman teknik adam kariyerine Lippstadt 08 takımında başladı. 2009-2015 yılları arasında Lippstadt 08'i çalıştırdıktan sonra Farke Borussia Dortmund takımında görev aldı. Alman teknik adam 2015-2017 yılları arasında Dortmund'da çalıştı. Farke'nin asıl kendini kanıtladığı yer ise Norwich City 2017'de adada göreve başlayan 45 yaşındaki genç teknik adam 2021 yılına kadar görev yaptı.

İngiltere Championship'de 2019'da şampiyon olan Norwich'i Premier Lig'e çıkartı. 1 sezon sonra küme düşen Norwich City ile 1 sezon sonra yine Premier Lig sevinci yaşadı. Be sezon alınan kötü sonuçların ardından Alman teknik adamla yollar ayrıldı.

Klopp Farke için ne demişti?

Jürgen Klopp daha önce yaptığı bir açıklamada "Issız bir adaya düşsek yanıma Pep Guardiola ve Daniel Farke'yi alırım. Daniel'i çok seviyorum, çok iyi bir adam" ifadelerini kullanmıştı.