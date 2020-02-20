İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Daniel Carriço, futbol dünyasını şaşkına çeviren bir transfere imza attı.

Sevilla, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki savunma oyuncusunun koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinin takımı Wuhan Zall'a transfer olduğunu duyurdu.

Daniel Carriço bundan böyle hayatını ve kariyerini karantina altında olan Wuhan şehrinde sürdürecek.

LİGLER ERTELENMİŞTİ

22 Şubat - 31 Ekim tarihleri arasında oynanması gereken Çin Süper Ligi de koronavirüs tehlikesi sebebiyle süresiz ertelenmişti. (Hürriyet)