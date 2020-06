Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde röportajı yer alan Aleksic, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, takımının ve kendisinin performansı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında değerlendirmede bulundu.

Bireysel performansından memnun olmadığını anlatan Aleksic, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu duruma en hızlı şekilde uyum sağlayan başarılı olacak"

Danijel Aleksic, koronavirüs salgını sürecine en hızlı şekilde uyum sağlayacak takımın başarılı olacağını belirtti.

"Türkiye'de güvende hissediyoruz"

Aleksic, koronavirüs salgını sürecinde ülkesi Sırbistan'a dönmeyerek Türkiye'de kaldığını ve kendilerini güvende hissettiklerini vurguladı.

Evde oğlu ve ikiz kızlarıyla iyi vakit geçirdiğini anlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Sırbistan'a dönmek istemedik. Çünkü burada güvende hissediyoruz. Ayrıca küçük çocuklarımla bu zamanda seyahat etmek akıllıca bir fikir gibi gelmedi. Ailemi risk altında bırakmak istemedim. Ülkemde evde kalmakla burada evde kalmak aynı şeyler. Ailem de burada ve daha rahat, güvende hissediyoruz. Hep beraberiz. Ben bu süre içinde burada kalmayı tercih ettim ve pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Başakşehir birinci önceliğimdi

Başakşehir'e transferin nasıl gerçekleşti?

Sözleşmem feshedildiğinde serbest oyuncu olduğumu Türkiye'de bilenler vardı. Bu yüzden Türkiye'den teklifler aldım. Birkaç kulüpten teklif almak benim için mutluluk vericiydi ve Malatya'da iyi bir performans sergilediğimin göstergesiydi. Başakşehir'in benimle ilgilendiğini öğrendiğimde menajerime birinci önceliğimin Başakşehir olduğunu söyledim ve ardından transferim çok kısa bir sürede gerçekleşti.

Suudi Arabistan'ı saymazsak istikrarının Başakşehir'de de devam ettiğini görüyoruz. Bu sezon 17 lig maçında dört gol attın. UEFA Ligi'nde altı maçta oynadın, bir golün var. Türkiye Kupası'nda dört maçta bir gol kaydettin. Lige verilen araya kadar olan bu performansını nasıl değerlendirirsin?

Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'la aynı puandayız ve zirvedeyiz. Şampiyonluk için iyi bir şansımız var. Türkiye Kupası'nda şanssız bir şekilde elendik. Kendi sahamızda son dakika golü yedik ve deplasmanda gol atmayı başaramadık ne yazık ki. Kötü bir sonuçtu fakat Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz ve ligde de şansımız yüksek. Ben ise bireysel performansımdan çok memnun değilim. Ancak iki ay sakatlığım sebebiyle sahalardan uzak kaldım. Üstelik tam formumu yakalamaya başladığım bir dönemde talihsiz biçimde kolumu kırdım. İki ay sahalardan uzak kaldığınızda iyi bir şekilde geri dönmek için zamana ihtiyacınız var. Lige verilen aradan önce Kopenhag'ı kendi sahamızda mağlup etmeyi başardık. Trabzonspor karşısında da deplasmanda kabul edilebilir bir sonuç aldık. İlk 11'de istikrarlı bir biçimde şans bulduğum için çok mutluyum. Daha iyi olabileceğimi biliyorum ve fiziksel olarak güçlenmek için her şeyi yapıyorum. Çok daha iyi performans sergileyebileceğimi bildiğim için şu anki performansımdan çok mutlu değilim fakat bundan daha iyi olabileceğimi biliyorum. Ancak en önemlisi şampiyonluk için elimizde büyük bir fırsat var ve Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için şansımız yüksek. Takım olarak başarılı olmamız benim bireysel performansımdan daha önemli.

Başakşehir sistematik ve son yıllarda yakaladığı başarılarla kendisini taraflı-tarafsız herkese çok sevdirmiş bir takım. Bu sezon da lige verilen araya kadar 53 puan topladı ve zirveyi Trabzonspor ile paylaşıyor. 53 puanlık bu periyodu bize nasıl anlatırsın?

Daha önce bahsettiğim gibi takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. İyi oynadık ve insanlar buna saygı duyuyor. Takımı ve kulübü sorduğunuzda çok güzel cevaplar alıyorsunuz. Çok kaliteli bir teknik direktör ve çok kaliteli futbolculara sahibiz. Ligde iyi bir konumdayız. Hepimiz katkı sağlamak için çok çaba harcıyoruz. Şu an sağlıklı kalmak, çok çalışmak ve şampiyonluk yarışına iyi bir şekilde geri dönmek öncelikli amacımız.

Duruma uyum sağlayan başarılı olacak

Ligin tamamlanmasına 8 hafta var ve Başakşehir de uzun yıllardır kovaladığı şampiyonluğa bu kez kavuşmak istiyor. Sence kalan 8 hafta nasıl geçer ve neler olur?

Sonuçları öngörmek çok zor. Sekiz maç kaldı fakat bu sekiz maçı hangi şartlar altında oynayacağımızı bilmiyoruz. Oyuncuların döndüklerinde form durumlarının nasıl olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Umarım yaşanmaz ancak döndüğümüzde sakatlık riskimiz çok fazla. Şampiyonluğa ulaşacak takım, daha az sakatlık yaşayan takım olacak gibi görünüyor. Yaşadığımız bu duruma en hızlı şekilde uyum sağlayan başarılı olacak. Salgın sebebiyle verilen aradan önce iyi bir grafiğimiz vardı. Umarım bu aradan sonra takım olarak hazırlıklı bir şekilde döneriz. Umuyorum maçlar başlamadan önce hazırlanmamız için de yeterince süre olur.

Okan Buruk genç ve başarılı bir teknik adam. Kendisiyle nasıl bir ilişkin var?

Çok iyi ve geleceği parlak bir teknik direktör. Gelecekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını düşünüyorum. O kaliteye sahip biri. Futbolu biliyor ve büyük bir futbolcuydu. İyi bir ilişkimiz var, birbirimize çok saygı duyuyoruz. Bir teknik direktör, oyuncusunun çabaladığını gördüğünde ve istediklerini yerine getirdiğinde hiçbir zaman sorun yaşanmaz. Umarım birlikte çalıştığımız süre içerisinde aramızdaki ilişki bu şekilde devam eder.

Dünya şu an Covid-19 virüsüyle büyük bir savaş halinde. Hayatı durduran bu virüsten sen nasıl korunuyorsun? Evde günlerin nasıl geçiyor? Hobiler edindin mi? İzlediğin filmlerden hangilerini beğendin? Hangi kitapları okudun?

Evde günlerim iyi geçiyor. İki buçuk yaşında oğlum ve iki ikiz kızım var. Ailem de burada. Sıkıcı olmasına imkân yok. Sürekli yapacak bir şeyim oluyor ve tabiî ki her gün antrenmanım var. Günler hızlı geçiyor. Sadece uzun bir süre içeride kalmak canımı sıkabiliyor. Ancak yapacak bir şey yok. Bu durumun sona ermesi için dua ediyoruz. Üzücü haberleri görmek kolay değil. Pozitif olmaktan başka çaremiz yok. Televizyon ve dizi izlemek için vaktim olmuyor. Üç çocukla televizyon izlemek için vakit bulmak kolay değil.

Burada kendimizi güvende hissediyoruz

Birçok yabancı oyuncunun bu günlerde ülkelerine dönmek istediğini biliyoruz. Sen hangi fikirdesin, Türkiye'de kalmak mı geri dönmek mi?

Biz geri dönmek istemedik. Çünkü burada güvende hissediyoruz. Ayrıca küçük çocuklarımla bu zamanda seyahat etmek akıllıca bir fikir gibi gelmedi. Ailemi risk altında bırakmak istemedim. Ülkemde evde kalmakla burada evde kalmak aynı şeyler. Ailem de burada ve daha rahat, güvende hissediyoruz, hep beraberiz. Ben bu süre içinde burada kalmayı tercih ettim ve pişman değilim.

Başakşehir ile 2022 yılına kadar sözleşmen var. Bir futbol seyyahı olarak kendine nasıl bir kariyer planı yaptın? Hayallerin, hedeflerin neler?

Geleceği şu an çok düşünmüyorum. Günden güne gelebileceğim en üst seviyeye ulaşmak için çabalıyorum. Önceliğim sağlıklı kalmak ve Başakşehir'e katkı sağlayabilmek, bu takımla başarılı olmak. Siz mutluysanız, kulüp de mutluysa her şey yolunda gider.

Boşa giden yıllarımı unutamayacağım

Dünyayı futbolla gezmiş bir oyuncu olarak futbolla ilgili hiç "keşke"lerin var mı?

Daha önce bahsettiğim gibi kötü anılarım ne yazık ki var. İsviçre'den beri kendimi gerçekten bir futbolcu gibi hissediyorum. Genç yaşta oynayamadığım maçlar ve boşa giden senelerimi hayatım boyunca unutmayacağım. Ancak belki de yaşadıklarım sayesinde şu an bulunduğum seviyedeyim. Şu an bulunduğum konumdan da mutluyum. Eğer yaşadıklarımı yaşamasaydım şu an burada oynayacak gücü elde edemeyebilirdim. Ne olacağını asla bilemeyiz. Fakat umarım boşa giden senelerimi ve oynayamadığım maçları telafi edecek zamana ve şansa sahip olurum.

Tecrübeli bir oyuncu olarak bugüne kadar Sırbistan Millî Takımı'nda yalnızca iki kez forma giyebildin. Sence bunun sebepleri neler? Millî takımla ilgili düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

Sırbistan Millî Takımı her zaman iyi futbolculardan oluşur. Önceden de oynama şansı buldum. Ancak millî takıma çağrılmadan önce şanssız bir biçimde kolumu kırdım. Yine çağrılmak istiyorum ancak önümüzdeki günler neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Genç yaşlarda U15, U17, U19, U21'de pek çok kez forma şansı yakaladım ve kaptan oldum. Fakat kaybettiğim yıllarda ne yazık ki şans bulamadım. Tekrardan millî takıma seçilebilmek için her zaman çok çabalayacağım. Çünkü millî takımda oynamak her zaman bir onurdur. Umarım yeniden elime fırsat geçer.

Türk Millî Takımı'nı nasıl buluyorsun? Gelecek yıla ertelenen 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sence Türkiye neler yapar?

Türk Millî Takımı gerçekten harika diyebilirim. Çok iyi oyunculara ve çok iyi taraftarlara sahipler. Uzun bir zaman var fakat gelecek sene Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da iyi bir sonuç elde etme şansları yüksek. Kaliteli oyuncuların yanında çok iyi genç oyunculara da sahip bir takım Türk Millî Takımı.

Visca ve İrfan Can'ı çok beğeniyorum

Ligimizde en çok hangi oyuncuları beğeniyorsun? Seni en çok hangi oyuncular zorluyor?

Ligde beğendiğim oyuncuların çoğunluğu takım arkadaşım. Fakat Süper Lig'de pek çok futbolcuya saygı duyuyorum. Çünkü her takım çok yetenekli oyunculara sahip. Ancak takım arkadaşlarımdan bazıları şu an ligde pozisyonlarının en iyileri o yüzden kendi takım arkadaşlarımı başka oyunculara değişmem. Edin Visca bunlardan bir tanesi. Sadece takımımızın değil ligin en iyi oyuncularından. İstatistikler bunun kanıtı. İrfan Can Kahveci de çok yetenekli ve en çok beğendiğim isimlerden biri. Onunla oynamak ve onu izlemek gerçekten çok keyifli.

Kariyerinde kendine örnek aldığın oyuncular var mı? Varsa hangileri?

Küçükken çok fazla idolüm vardı. Ancak profesyonel futbolcu olduğumda, gittiğim her takımda örnek aldığım, çalışma etiğine saygı duyduğum ve pek çok şey öğrendiğim oyuncular oldu. Onlar idollerim oldu. Onlardan öğrendiğim şey, ne kadar yetenekli olursanız olun profesyonel olmak zorunda olduğunuz, vücudunuza iyi bakmanız, beslenmenize dikkat etmeniz, antrenmandan önce ve sonra fazladan çalışmanız gerektiğiydi. Millî takımda da böyle isimler vardı. Bunları uyguladığınızda zamanla sonuçlarını alıyorsunuz. Verebileceğim spesifik isimler yok. Küçükken çok fazla idolüm olan oyuncu vardı fakat sonradan idolüm olan oyuncular birlikte oynadığım ve pek çok şey öğrendiğim oyuncular oldu. Artık bunu önemsiyorum.

İstanbul'da nasıl bir hayatın var? Boş zamanlarını nasıl değerlendirirsin?

İstanbul'da günlük hayatım şu anki duruma benzer aslında. Üç çocuğum var. Antrenman olduğunda tesislere gidiyorum, döndüğümde çocuklarımla vakit geçiriyorum. Eşime yardımcı oluyorum, evde olmadığım sürede çocuklarla doğal olarak o ilgileniyor. Vakit bulduğumuzda eşimle yemeğe çıkıyoruz. Güzel bir yerde yaşıyorum, İstanbul'da olmanın her anından keyif alıyorum. İkiz bebekler yürümeyi öğrendiğinde İstanbul'u daha fazla keşfetmek için zaman ve fırsat olacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Sırbistan'ın aynı grupta olması hakkında neler düşünüyorsun?

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve Sırbistan'ın aynı grupta olduğunu biliyorum. Fakat bu şu an çok uzakta ve şimdiden bir şey söylemek çok zor. Şu an bu maçları ne zaman göreceğimizi bilmiyoruz. Kaliteli oyunculara sahip iki takımın maçı olacağı kesin. İki takımın da yüzde 50 kazanma şansı var diyebilirim. Ancak maçlar hakkında daha iyi yorum yapabilmek için öncelikle içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız gerek. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Umarım istediğiniz cevapları almışsınızdır.