Son yıllarda dünya futboluna damgasını vuran isimler arasında yer alan 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Dani Alves, dün ülkesinin Copa America'da Peru'yu 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Paris Saint Germain ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kaptan olarak sahaya çıktığı ve bir de gol attığı karşılaşmanın ardından resmi Instagram hesabından bir açıklama yapan deneyimli futbolcu, "Hayatımda zaferler ve tecrübelerle dolu bir dönemi daha kapatıyorum. Bu kulübün tarihinin sayfalarında yer alma fırsatını bana tanıdıkları için PSG ailesine teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2017 yazında Juventus'tan PSG'ye transfer olan ve Fransız ekibiyle iki Ligue 1, birer Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, geride kalan sezonda 32 kez forma şansı bulurken 3 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti. Alves'in kariyeriyle ilgili nasıl bir karar alacağı ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler