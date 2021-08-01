Dani Alves altın madalya peşinde! 44. kupa için...

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbol branşında da yarı finalistler belli oldu. İspanya, Japonya, Meksika ve Brezilya U-23 takımları yarı finale kaldı. Belirli sayıda 23 yaş üstü oyuncunun forma giydiği Olimpiyat Oyunları'nda Dani Alves de 38 yaşına rağmen kadroda yer alıyor.

Tokyo'ya 44. başarısını elde etmek için gelen rekortmen oyuncu Dani Alves, madalya şansını arttırdı. Brezilya, Mısır'ı 1-0 geçip yarı finale yükselen taraf oldu. Brezilya'nın kadrosunda Dani Alves, Richarlison, Matheus Cunha, Malcom gibi deneyimli isimler var.

Dani Alves'in kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi, 4 kez UEFA Süper Kupası, 3 kez FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 kez Copa America, 2 kez Konfederasyon Kupası ayrıca İtalya, Brezilya, Fransa ve İspanya'da lig ve diğer kupa şampiyonlukları var. Alves, Olimpiyat Altın madalyasını da bu listeye eklemek istiyor.