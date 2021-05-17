Uzun yıllar Sevilla ve Barcelona formaları giyen ardından Juventus ile PSG'de top koşturan Daniel Alves, ülkesine dönmüştü. 38 yaşındaki oyuncu Brezilya A Milli Takımı'nın Ekvador ve Paraguay ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna dahil edildi.

Teknik direktör Tite'nin açıkladığı kadroda yer alan Dani Alves, 118 kez ile Brezilya A Milli Takımı'nda en çok maça çıkan 3. oyuncu konumunda bulunuyor. Dani Alves'in önünde 142 maçla Cafu ve 125 maçla Roberto Carlos yer alıyor.

Sao Paulo forması giyen Dani Alves, Brezilya Milli Takımı'nda en son 2019 yılı Ekim ayı içinde forma giymişti.