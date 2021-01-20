Dan Petrescu ilk galibiyetini aldı

Süper Ligin 20. haftasında Kadir Has Stadı'nda Başakşehir ile karşılaşan Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, ikinci maçında 3 puanla tanıştı. Rumen teknik adam, Türkiye'deki ilk sınavında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ikinci maçında ise son şampiyon Başakşehir’i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Petrescu oyuncuları tek tek tebrik etti. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Dan Petrescu, "Dün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi mücadele gösterdik. Fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Mücadelemizi bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

İHA