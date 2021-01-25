Dan Petrescu: Fenerbahçe belki de şampiyon olacak

Dan Petrescu, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Petrescu, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Belki de bu sezon şampiyon olacaklar. Böyle bir takıma karşı burada oynamak kolay değil. Elimizden geleni yaptık fakat yeterli olmadı." ifadelerini kullandı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Tabii ki böyle zor bir mücadeleden sonra konuşmak kolay değil, kaybettikten sonra özellikle. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçın başından sonuna kadar domine etti. Biz oynamamız gerektiği gibi oynamadık” dedi.

Petrescu, 1991 yılında gerçekleşmeyen Fenerbahçe transferi ile ilgili olarak ise "Üzerinden çok geçti, detaylı olarak hatırlamıyorum. Buraya gelip ön sözleşme imzalamıştım resmi geçerliliği olmayan. Fenerbahçe ile idmana çıktım. İtalya’dan teklif geldi, özel uçakla oraya gittim. Oynamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.