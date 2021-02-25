Dan Petrescu Celtic yolunda

Kayserispor'dan geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ayrılan teknik direktör Dan Petrescu için önemli bir iddia ortaya atıldı. İskoç devi Celtic'in gündemine uzun yıllar İngiltere'de futbol oynayan Rumen teknik adam Petrescu geldi.

Sport İtalya kanalı, geçtiğimiz günlerde Kayserispor’dan ayrılan teknik direktör Dan Petrescu’nun Celtic'in radarında olduğunu yazdı. Futbolculuğu döneminde 8 yıl İngiltere'de oynayan ve uzun yıllar Chelsea forması da giyen Petrescu, İskoç dev ile anılıyor.

Steven Gerrard'ın görev yaptığı G. Rangers'ın gerisinde kalan Celtic'te kötü gidişin ardından 11 yıldır görev yapan Neil Lennon ile yollar ayrılmıştı.

Kayserispor ile 8 lig maçına çıkan ve sadece 2 kez kazanan Petrescu için Kayserispor kulübü başkanı Berna Gözbaşı, “Hocamız Dan Petrescu’nun ailevi sorunlarından ötürü yollarımızı ayırdık. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.











