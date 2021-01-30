Dan Petrescu: 42-43 puan bizi ligde tutar

Kasımpaşa deplasmanında birçok fırsattan yararlanamamasına karşın 90+4. dakikada Uğur Demirok’un golüyle 1-0 kazanan Kayserispor’da Teknik Direktör Dan Petrescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deplasmanda, çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Petrescu, “Zor bir mücadele verdik. Bu hak edilmiş galibiyeti kazanan çok iyi bir davranış gösteren futbolcularımı tebrik ediyorum. Hak edilmiş bir galibiyet oldu, çok önemli bir 3 puan” dedi.

Takımda transferin devam ettiğini ifade eden Petrescu, 3 oyuncuyla görüştüklerini sözlerine ekleyerek, “Transferin bitmesine çok az bir süre kaldı. Bu 3 oyuncunun takıma katılmasını istiyorum. Takımla olmayan, kadroda olmayan isimlerin de durumuna bakacağız ve transfer süresi bittikten sonra bunun değerlendirmesini yapacağız” diye konuştu.

Son olarak puan hedefiyle ilgili konuşan Petrescu, “Sanırım 42-43 puan bizi ligde tutar” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA