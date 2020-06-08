Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen isimlerden Daniel Tan Barlaser, bonservisinin bulunduğu Newcastle United ile sözleşme uzattı.

Sportmail'e göre oyuncunun 2021'de sona erecek sözleşmesi uzatılırken önümüzdeki sezon ilk takımın Premier Lig'deki mücadelesinde önemli bir rol alacağı da belirtildi.

Performansıyla büyüledi

23 yaşındaki oyuncu, sezonu kiralık olarak geçirdiği Rotherham'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İngiltere Lig 1'de isabetli pas oranıyla üçüncü sırada yer alan Barlaser, tehlikeli atak başlangıcı başlatma ve başarılı defansif müdahale anlamında da ligin en iyisi olarak öne çıktı.

Eski Gaziantepli devredeydi

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Gaziantep FK) oyuncusu Shola Ameobi'nin oyuncunun Galatasaray'a transferi için devrede olduğu belirtiliyordu ama Newcastle, genç oyuncuyu takımda tutma kararı aldı.

Zamanında U16 ve U17 kategorilerinde Türk Milli Takımı forması giyen Barlaser, U18'de ise İngiltere adına mücadele etmişti.