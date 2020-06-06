Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Hekimoğlu' dizisinin Doktor Zeynep'i Damla Colbay, koronavirüs nedeniyle uzak kaldığı dizi setini ve ekibini çok özlediğini söyledi. Çekimlere bir ay sonra başlanacağını belirten Colbay, "Çok kısa sürede, birbirimize yeni alışmışken ara vermek beni üzmüştü. Bu süreçte en çok diziye ve ekip arkadaşlarıma özlem duyuyorum" diye konuştu.

'Kısa bir tatil yapacağım'

Çekimler başlamadan önce kısa bir tatile çıkacağını söyleyen genç oyuncu, "Normalleşme sürecinden sonra sadece güvendiğim ve yakın olduğum arkadaşlarım ile görüşmeye başladım" dedi.