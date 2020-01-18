Damien Comolli’nin yokluğu hissedilmedi bile

Fenerbahçe’de sportif direktör Damien Comolli ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli futbol takımında bu veda hiç hissedilmedi. Hatta futbolcular ve teknik heyet, Antalya kampından bu yana yaklaşık 1 haftadır devam eden krizi hiç garipsemedi bile.

1.5 senedir sportif direktör olarak görevde olan Comolli, futbol takımıyla hep iç içeydi. Samandıra’da görevleri olan, transferde görev yapan ve lig maçlarında hep takımla yan yana duran Comolli’nin böylesi bir vedası kimseyi etkilemedi. Hem işler aksamadı hem de kimse üzerinde olumlu-olumsuz bir etki bırakmadı. Ersun Yanal öncülüğündeki takım uzun süredir devam eden planını uygulamaya devam etti. Samandıra’da kimsenin bu ayrılıkla alakalı çok bir gündemi de oluşmadı.

Takım içerisinde daha ziyade Antalya kampı ve Gaziantep’le oynanacak lig maçı konuşuldu. Kupadaki Kayserispor maçı analiz edildi. Ersun Yanal’ın göreve geldiğinden beri oluşan düzen zaten uzun zamandıra Damien Comolli’ye çok ihtiyaç duyulmamasını sağlamıştı.

Comolli’nin futbolcular üzerinde fazla bir etkisinin de olmaması bu durumda etkenlerden biri oldu. Zaten sarı-lacivertli yöneticiler, idari menajer Volkan Ballı, kaptanlar ve teknik heyet konsantre bir şekilde uzun süredir kendi işlerine bakıyordu. (Skorer)