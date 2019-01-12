Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de futbol direktörü Damien Comolli, uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği Emmanuel Dennis için Club Brugge'e kiralama teklifinde bulundu.

Comolli beğenerek izliyor

Slimani, Ayew ve Frey'in formsuzluğu Fenerbahçe'yi hem kanatta hem de ileri uçta oynayabilecek bir oyuncu aramaya iterken Damien Comolli'nin uzun süredir izlediği ve çok beğendiği bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu oyuncu Club Brugge'de forma giyen Emmanuel Dennis...

21 yaşındaki Nijeryalı için Fenerbahçe bir süredir Belçika ekibiyle görüşme halinde...

Beşiktaş da takipte

Beşiktaş'ın da Dennis'i izlediği hatta teklif yapılmamasına rağmen bu yönde bir düşünce olduğu ancak Larin ve Love gitmeden genç forvetle ilgili bir hamle gelmeyeceği öğrenildi.

Almanlar devreye girdi

Transfer özellikle Fenerbahçe için kolay değil. Çünkü Bayer Leverkusen ve Borussia Monchengladbach başta olmak üzere birkaç Alman kulübü oyuncuyu bonservisiyle almak istiyor ve bu konuda Club Brugge'le ciddi görüşme halindeler. Brugge de yüksek bir bonservis bedeli gelmesi halinde genç yıldız adayını satmaya hazır. Bu yüzden takımlarımız için bu transferin olumlu yönde bitmesi zor görünüyor.

Fanatik Özel / Hakan Ateşler