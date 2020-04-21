Damien Comolli'den kiralama ve takas vurgusu!
Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, salgının ardından oluşan ekonomik kriz sonrası futbolda yeni bir transfer sürecinin geleceğini belirtti, “Kulüpler daha da zor bir döneme girebilir” dedi
Fenerbahçe’den geçtiğimiz ocak ayında ayrılan Damien Comolli, koronavirüs salgını sonrası oluşacak yeni futbol ortamını anlattı.
Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü, Sky Sports’a verdiği röportajda özellikle ‘yaz transfer dönemi’ ile başlayacak yeni süreci açıkladı.
İşte Damien Comolli’nin konuşmasından dikkat çekici sözler şöyle:
- Ekonomik anlamda salgın öncesi zor durumda olan kulüpler bu salgın ortamıyla daha da zor bir duruma girecek. Bu nedenle kulüplerde ciddi kısıtlamalar olacak.
- Transfer döneminde hareketlilik önemli ölçüde düşecek. Kulüpler bu dönemle beraber artık takas yoluna ve kiralama yollarına gidecektir.
- Futbolcuların maaşlarında kesintiler olacak ve yeni maaş sözleşmeleri şimdiye göre daha düşük olacaktır. Ayrıca bonservis miktarlarında da ciddi bir düşüş göreceğiz.
-Kulüpler arasında transfer görüşmeleri azalacaktır. Kulüpler, hazırlamış oldukları planları şu an gözden geçirmek zorunda. Artık kulüpler birden fazla kez düşünmek ve birden çok plan yapmak durumunda...
- Her şeyden evvel şu an kulüplerde mevcut kaynaklar azalıyor. Bu nedenle transfere daha önceden belirlenmiş olan para miktarı da azalacak.
- Yaz transfer dönemiyle beraber bizi artık çok farklı bir ortam bekliyor. Çok farklı bir transfer dönemi olacak.