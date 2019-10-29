Damien Comolli’den büyük gözaltı!

Fransız futbol adamı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca’yı tekrar göz hapsine aldı. Özellikle İrfan Can’ın ilk yarıda özel yetenekleriyle iki kişiyi saf dışı bırakıp, akıl dolu bir vuruşla kaleyi yokladığı anlarda Comolli’nin heyecanlı bakışları dikkatlerden kaçmadı. Visca’nın penaltıdan attığı gol, orta sahada da Mahmut’un hatasız oyunu, Comolli’yi bu transferlerin gerçekleşmesi yönünde tekrar iştahlandırdı. Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde de bu isimler için nabız yoklamış ancak transferi sonuçlandıramamıştı.