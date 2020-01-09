Damien Comolli, Twitter hesabı açtı, iddialara isyan etti!

Fenerbahçe’nin, E. Frankfurt’tan Simon Falette’yi transfer etmesinin ardından hedef haline gelen sportif direktör Damien Comolli, hakkındaki iddialara Twitter hesabından yanıt verdi.

İddialara yanıt vermek için Twitter hesabı açtığını söyleyen Fransız yönetici, Falette’nin transferi için yetkili olan Rogon ajansı ile ticari ilişkisi bulunduğu haberlerinin yalan olduğunu söyledi

Ersun Yanal'ın da takip ettiği Twitter hesabından, Comolli’nin yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“Simon Falette’nin transfer hikayesinden sonra benim tarafımdan olan kısmını açıklamak için Twitter hesabı açmaya karar verdim. İlk olarak, başkanımız Simon Falette’nin kiralanmasının takıma katkı vereceğine düşündüğü için imzalamaya karar verdi.

Başkanın kulübe katkısı düşünüldüğünde saygı gösterilmelidir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımız tarafından hoş bir şekilde karşılanmalıdır.

İkinci olarak, basında ve sosyal medyada yayılan haberlerin aksine, oyuncuyu kulübe getirmek için Rogon ajansı ile yapılan görüşmelerin bir parçası olmadım. Rogon ajansı ile hiçbir ilişkim yok. Rogon ile sadece Tolga Ciğerci ve Luiz Gustavo transferleri için görüştüm.

Son olarak, Rogon ajansı ile kişisel ticari ilişkim bulunduğuna dair haberler yalandır ve böyle saçma iddialarda bulunan herkese karşı yasal işlemde bulunacağız. Büyük Fenerbahçe ailesine saygılarımla”