Damien Comolli: 'Genç futbolcu satmak, yeni bir şey değil'

Paris Saint Germain'in son dönemde altyapısından yetiştirdiği futbolcuları birer birer başka kulüplere satması büyük tartışma konusu olmuştu. Moussa Diaby'i Bayer Leverkusen'e Timothy Weah'ı da Lille'e gönderen PSG'de Christoper Nkunku, Stanley N'Soki, Remy Descamps ve Sebastien Cibois gibi isimlerin de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ise Le Parisien gazetesine verdiği röportajda Fransız devinin bu politikasının mantıklı olduğunu savundu. Gelecek vadeden isimlerin başka takımlara satılmasının dünyanın tüm büyük kulüpleri tarafından uygulanan bir yöntem olduğunu savunan 46 yaşındaki futbol adamı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"PSG'nin yaptığı orijinal bir şey değil. Juventus, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona'da bu politikayı yıllardır uyguluyor. Özellikle hücum bölgesinde yeni bir futbolcuyu oynatma şanslarının çok az olduğunu bildiklerinden kendi ellerindeki genç oyuncuların başka kulüplerde hazır hâle gelmesini hedefliyorlar. Bunu aynı zamanda para kazanmak için yapıyorlar. Zira Finansal Fair Play kuralları çerçevesinden baktığınız zaman bu tip satışlar önemli gelirler üretiyor.

Söz konusu sistemi uygulayabilmek için çok çabuk karar vermek zorundasız. Mesela X bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmanıza katkı sağlayıp sağlamayacağı çok önemli. Ancak bu, iki ucu keskin bir bıçak. Zira bazı gençler, sonradan da patlama yapabiliyor. Bu nedenle de İngiliz kulüpleri, Juve ve Barça, genç bir oyuncuyu sattıkları zaman sözleşmeye ya bir sonraki satıştan pay ya da geri alma maddesi koyduruyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler