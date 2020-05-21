Damien Comolli başkan oluyor!

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinden ayrılan Damien Comolli, yüzde 85'i RedBird Capital Partners'a satılacak olan Fransa Ligi ekibi Toulouse'a başkan olacak.

21 Mayıs 2020, Perşembe 20:54 Son Güncelleme:
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Damien Comolli başkan oluyor!

Tescil edilen Fransa Ligue 1'de sezonu son sırada tamamlayan ve küme düşen Toulouse'den yapılan açıklamada, kulübün yüzde 85'inin satışını sonuçlandırmak için RedBird Capital Partners ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberde ise, Amerikalı yatırımcıları temsil eden Comolli'nin muhtemelen Toulouse Futbol Kulübü'nün başkanı olacağı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un, sportif direktör olarak 2018-19 sezonunun başında sarı lacivertli kulübe getirdiği Fransız futbol adamı, Ocak 2020'de Fenerbahçe'den ayrılmıştı. (Ajansspor)

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