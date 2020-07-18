Damar sertliği veya pıhtı oluşmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan damar tıkanıklığının birçok çeşidi vardır. Bunun yanı sıra damar tıkanıklığının görülen en sık nedeni ise damar sertliğinden kaynaklanmaktadır. Günlük hayatta bu durum, kimi mühim bulgularla kendini gösterebilir. Bunlar; fiziksel aktivite esnasında başlayan uyuşmalar, rahatlama sonucunda başlayan ağrılar, ayak yarası, cilt renginde farklılaşma gibi bulgulardır. Bunun dışında uzmanlar, hiçbir belirtiyle karşılaşılmayacağını ve bu şekilde rahatsızlığın ilerleyeceğini belirtmektedir.

Damar tıkanıklığı nedir?

Damar tıkanıklığının oluşmasındaki en önemli sebepler; damar duvarının iç bölümünde oluşan yağ kalıntısı, kolesterol atıkları gibi kötü madde birikiminden kaynaklı olarak belirtilebilir. Kalp ve beyin damarlarında damar tıkanıklığının oluşması, insan yaşamını tehdit edecek neticeler doğurabilir. Bununla beraber pek çok kişide son damarda meydana gelecek daralma son evreye dek belirti göstermediğinden inme, kalp krizi gibi önemli rahatsızlıkların görülmesi muhtemeldir.

Damar tıkanıklığı belirtileri neledir, tedavisi nasıl yapılır?

Damar tıkanıklığının bulguları, gelişmiş olduğu damara göre değişmektedir. Bununla beraber şah ve beyin damarlarında görülen bulgular;

- Yürümede zorluk,

- Aniden gelişen görme kaybı,

- Bulanık görmek,

- Çok şiddetli ve birden bire oluşan baş ağrısı,

- Bedenin yarısında karıncalanma, güç kaybı, uyuşma ve hissiz olma durumu,

- Hafızada oluşabilecek sorunlar,

- Baş dönmesi,

- Dengede bozukluk,

- Bilinçte bozukluk,

- Konuşma bozukluğu,

- Yutmada zorluk.

Kalp damarlarında damar tıkanıklığının oluşmasıyla gelişecek belirtiler;

- Nefes darlığı,

- Göğüste ağrı oluşumu: Bu durumda kişi çoğu zaman basınç hisseder ve boyun, kol, çene ve sırtın sol kısmında ağrı oluşumunu belirtir.

- Kalp krizi: Damarların tamamıyla tıkanması sonucunda, kalbin kasları beslenemez. Bu yüzden kaslarda doku ölümünün ortaya çıkacağını belirtmek önemlidir. Kalp krizi çok ciddi ve ölümle sonuçlanabilecek bir problemdir.

​​​​​Bacaklarda oluşan damar tıkanıklığı sonucu ortaya çıkacak bulgular;

- Yürüme zorluğu,

- Merdiven çıkarken zorlanma,

- Kangren,

- Ayaklarda görülen morarma ve soğukluk,

- Bacak ve ayaklarda ortaya çıkan yaralar,

- Bacaklarda, baldırda veya uylukta yürümekle beraber ortaya çıkacak kramp türü ağrılardır.

Toplardamarda oluşan damar tıkanıklığında görülecek bulgular;

- Bacaklarda kızarma, şişlikler, ağrı, ısının artması,

- Ayak bileğinde mavimsi veya morumsu varisler,

- Ayak bileklerinde yara çıkması ve cildin renginde koyu renk oluşumu,

- Bacak kıllarının dökülmesi şeklindedir.

Damar tıkanıklığı oluşması durumunda yapılacak tedavilerde ilk önce tetikleyen risk unsurlarının kaldırılması gerekir. Bu yüzden tedavi sırasında yapılacaklar;

- Beslenme tarzının değiştirilmesiyle beraber sağlıklı diyete geçilmesi,

- Fazla kilolu olan kişilerin kilo vermesi,

- Sigara kullanımının bırakılması,

- Diyabet hastalarının kan şekeri normal seviyede tutulmalı,

- Sürekli hareketli olunmalı ve her gün düzenli olarak spor yapılmalı,

- Doktorun vermiş olduğu ilaçlar, sürekli ve aksatmadan kullanılmalıdır.

Damar tıkanıklığı neden olur, sebepleri nelerdir?

Damarların tıkanmasına neden olacak en mühim unsurlar, damarların iç yüzeyinde bulunan pürüzsüzlüğün ve esnekliğin kaybedilmesine sebep olan ateroskleroz şeklinde tanımlanabilir. Bu durum halk arasında damar sertliği olarak bilinmekle beraber gelişimi konusunda türlü nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Fazla kilolu olma durumu,

- Sigara bağımlılığı,

- Hiperkolesterolemi,

- Hipertansiyon,

- Hareketsiz kalma ve spor yapmama,

- Şeker hastalığı,

- Ailede damar sertliğinin bulunması,

- İlerleyen yaş,

- Trans ve doymuş yağlarla beslenme biçimi şeklinde sıralanabilir. Bu faktörlerin çoğu damar tıkanıklığının oluşmasında önemli rollere sahiptir.

Geçmesi için ameliyat şart mı?

Damar tıkanıklığının geçmesi için ameliyatın şart olmadığını belirtmek mümkün. Doktor, damar tıkanıklığının oluşma şekline, nerede oluştuğuna, nasıl oluştuğuna bakarak gereken tedaviyi verecektir. Bununla beraber gerekli gördüğü takdirde ameliyat ile işlem yapılabilir.