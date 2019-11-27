Dallas'ın serisini Los Angeles Clippers sona erdirdi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks’i 114-99 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 12:19
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Dallas'ın serisini Los Angeles Clippers sona erdirdi

NBA’e iki maçla devam edildi. Batı Konferansının iki formda ekibinin mücadelesinde, deplasmanda Dallas Mavericks’i 15 sayı farkla mağlup eden Los Angeles Clippers’a galibiyeti getiren oyuncular, 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle Kawhi Leonard, 26 sayı, 6 top çalma ve 4 ribauntla Paul George, 21 sayı, 6’şar ribaunt ve asistle Lou Williams oldu.

Üst üste 5 maç kazanmasının ardından kaybeden Mavericks’te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Kristaps Porzingis 15 sayı ve 10 ribaunt, Seth Curry 13, J.J. Barea 12 ve Dwight Powell 10 sayıyla oynadı.

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