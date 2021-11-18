NBA ’e 11 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Phoenix Suns, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks’i 105-98 yenerek 2010’dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns’ta 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.
Luka Doncic’ten yoksun sahaya çıkan Mavericks’te Kristaps Porzingis’in 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jalen Brunson’ın 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Tim Hardaway’in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Gecenin sonuçları
Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99
New York Knicks-Orlando Magic: 98-104
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98
Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97
Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89
Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98