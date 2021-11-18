MENÜ

Dallas'ı mağlup eden Phoenix'ten üst üste 10. galibiyet!

NBA'de Phoenix Suns, durdurulamıyor. Geçen sezonun finalisti Phoenix Suns, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 105-98 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini aldı.

18 Kasım 2021, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
- A +
Dallas'ı mağlup eden Phoenix'ten üst üste 10. galibiyet!

NBA ’e 11 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Phoenix Suns, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks’i 105-98 yenerek 2010’dan bu yana ilk kez 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns’ta 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Devin Booker ve 19 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Deandre Ayton öne çıktı.

Luka Doncic’ten yoksun sahaya çıkan Mavericks’te Kristaps Porzingis’in 21 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Jalen Brunson’ın 18 sayı, 9 ribaunt, 9 asist ve Tim Hardaway’in 22 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

Gecenin sonuçları

​Charlotte Hornets-Washington Wizards: 97-87

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 97-89

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 110-99

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 109-99

New York Knicks-Orlando Magic: 98-104

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 113-98

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 109-102

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 107-97

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 101-89

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 112-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 105-98

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...