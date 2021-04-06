Dallas, evinde Utah'ı devirdi
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansında Dallas Mavericks, evinde Utah Jazz'ı 111-103 mağlup oldu. Dallas'ta Luka Doncic 31 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Utah'ta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, maçta forma giymedi.
Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'i yıldız oyuncusu Luka Doncic'in iyi performansının yardımıyla 111-103 yendi.
Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 31 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Dorian Finney-Smith 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Jalen Brunson 20 sayı ve 4 ribaunt, Josh Richardson 17, Tim Hardaway ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 12. kez kaybeden Batı Konferansı lideri Jazz'de Mike Conley 28 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ve Bojan Bogdanovic 16'şar sayı, Rudy Gobert 14 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.
Sonuçlar
Brooklyn Nets-New York Knicks: 114-112
Toronto Raptors-Washington Wizards: 103-101
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 116-106
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-132
San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-125
Houston Rockets-Phoenix Suns: 130-133