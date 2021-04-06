Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'i yıldız oyuncusu Luka Doncic'in iyi performansının yardımıyla 111-103 yendi.

Sezonun 28. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 31 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Dorian Finney-Smith 23 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Jalen Brunson 20 sayı ve 4 ribaunt, Josh Richardson 17, Tim Hardaway ise 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 12. kez kaybeden Batı Konferansı lideri Jazz'de Mike Conley 28 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell, Jordan Clarkson ve Bojan Bogdanovic 16'şar sayı, Rudy Gobert 14 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-New York Knicks: 114-112

Toronto Raptors-Washington Wizards: 103-101

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 111-103

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 116-106

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 108-132

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-125

Houston Rockets-Phoenix Suns: 130-133