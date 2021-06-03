Dallas, Clippers'a karşı yine deplasmanda kazandı
NBA Play-Off'larında sahasında oynadığı iki maçı kaybeden Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı Luka Doncic'in 42 sayıyla yıldızlaştığı maçta 105-100 mağlup etti ve seride 3-2 öne geçti.
Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic’in 42 sayı, 14 asist, 8 ribauntla oynadığı mücadelede Los Angeles Clippers deplasmanından 105-100 galip ayrıldı.
Seride 3-2 öne geçen Mavericks’te Tim Hardaway Jr, 20 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isim oldu.
Clippers’ta Paul George 23, Kawhi Leonard ve Reggie Jackson 20’şer sayı kaydetti.
Mavericks ile Clippers arasındaki ilk tur serisinin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Jazz’ın rakibi olacak.