Dalgıçlık sporu günümüzde yüksek teknoloji ile çok daha kolay şekilde yapılmaktadır. Dalgıçlık yapmayı isteyenler çok olsa da su altında kalmak büyük cesaret gerektirmektedir. Hem hobi olarak hem de uzmanlık alanı olarak pek çok sporcu tarafından dalgıçlık yapılmaktadır.

Dalgıçlık Sporu Türleri

Dalgıçlık sporu ikiye ayrılmaktadır. Birincisi nefes alma aparatı olmadan yapılan dalış türüdür. Serbest dalış ismi ile bilinen bu dalgıçlık türünde, su altında geçirilen zaman diliminde nefes tutulmaktadır.

Nefes alma aygıtı ile yapılan dalgıçlık alanı ise kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi yüzeysel destekli dalış şeklidir. Bu dalgıçlık türünde sporcu yüzeye yakın dalış gerçekleştirilir ve nefes alma aparatı ile şu dışından hava alabilir.

İkincisi ise tüplü dalış şeklidir. Bu dalışta dalgıç sırtında hava tüpü ile dalış yapmaktadır. Tüpte bulunan hava bitene kadar şu altında kalabilmektedir.

Yapılış Amacı Bakımından Dalgıçlık Türleri

Ticari Dalgıçlık,

Hobi Amaçlı Dalgıçlık,

Teknik Amaçlı Dalgıçlık olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmada dalış amacı farklı olsa da dalgıçlık sporu tekniği belli olmaktadır.

Dalgıçlık Sporu Nasıl Yapılır?

Dalgıçlık sporu dalış türüne göre yapılmaktadır. Serbest dalışta her hangi bir dalış ekipmanı kullanılmamaktadır. Bu süreçte nefes tutma ve nefesi kontrollü kullanabilme etkili olmaktadır.

Nefes alma ekipmanı ile yapılan dalışta ise yüzeysel dalış ve tüple dalı bulunmaktadır. Yüzeysel dalışta sporcu nefes alma aparatı kullanmaktadır. Bu aparat ucunda bulunan boru yardımı ile dış ortamdan hava alabilmektedir. Bu dalış tekniği sığ sularda dalgıçlık yapma imkanı sunmaktadır.

Tüplü dalış için dalgıç tüm şişmanları giyinerek derin sulara dalabilmektedir. Sırtında bulunan tüp içerisinde basınçlı hava bulunmaktadır. Bu hava sayesinde uzun süre derin sular altında kalmak mümkün olmaktadır. Tüm dalışların yapılabilmesi profesyonellik ile mümkün olmaktadır.

Dalgıçlık sporunun yapılabilmesi için yön tayini, nefes kontrolü, akıntı yönünde ve akıntıya karşı su altında hareket edebilme tekniklerini öğrenmek gerekmektedir. Profesyonel bir dalış ise etkili bir eğitim ile mümkün olmaktadır.

Dalgıçlık Eğitimi

Dalgıçlık eğitimi kişinin dalgıç olabilmesi için verilmektedir. Dalgıçlık eğitimi kişinin sağlıklı bir biçimde sporunu gerçekleştirebilmesi için gereklidir. Bu nedenle de kesinlikle dalgıçlık eğitimi alınarak spora başlanması gerekmektedir.

Dalgıçlık Eğitimi Nereden Alınır?

Dalgıçlık eğitimi profesyonel dalış eğitmenlerinden alınmaktadır. Dalgıçlık kursları bulunan tüm spor kuruluşlarından bu alanda eğitim alınmaktadır. Özel spor merkezleri, özel eğitmenler, spor tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor merkezlerinden dalgıçlık eğitimi alınabilmektedir.

Dalgıçlık eğitimi tamamen profesyonellik isteyen bir hizmettir. Bu nedenle de kişi bulunduğu şehirde yer alan kursları inceleyerek seçim yapmaya özen göstermelidir.

Dalgıçlık Kursu Nerede Bulunur?

Günümüzde dalgıçlık sporuna duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Kişilere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren kurumlar dalgıçlık kursları açmaktadır. Dalgıçlık kursları farklı nitelik ve sınıflardaki spor ve yaşam merkezlerinde açılmaktadır. Aynı zamanda Halk Eğitim İl Müdürlükleri bünyesinde de dalgıçlık kursu açılabilmektedir. Hemen hemen her şehirde dalgıçlık kursu bulmak mümkün olmaktadır.

Dalgıçlık Kursuna Kimler Katılabilir?

15 yaşına gelmiş ve şu sporu yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmayan herkes dalış eğitimi alabilmektedir.

Bu bireylerin yüzmeyi bilmeleri gerekmektedir. Normal derecede yüzme becerisi olan ve dalgıçlık ve dalış sporlarına ilgi duyan bireyler dalgıçlık kurslarına katılabilirler. Dalgıçlık kurslarında eğitin alıp deneme satışlarında başarı elde eden kişiler dalgıç olurlar.



