Dalbert transferinden kötü haber!

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Dalbert'in adı, son dönemlerde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul etmeye başlamıştı. İtalyan basınından ise 25 yaşındaki sol bekle ilgili ezeli rakiplere kötü haber geldi.

Ülkede yayın yapan Sky Sport İtalya televizyonunun resmi internet sitesinden paylaştığı habere göre Inter ve Fiorentina kulüpleri Dalbert ile Cristiano Biraghi'nin takası konusunda anlaşmaya vardı. Haberde aynı mevkide forma giyen iki futbolcudan Biraghi'nin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanacağı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler