Marlon'un takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışına giren Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin Interli Dalbert'i kiralamak üzere olduğu İtalyan basınında yüksek sesle konuşulurken tarafların son görüşmeleri yaptığı aktarıldı. Bu son dakika gelişmelerinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar, Dalbert'in kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı. Dalbert kimdir, nereli? Dalbert kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıtlar aradık.

Dalbert kimdir, nereli? Dalbert kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Dalbert Henrique Chagas Estevao olan Brezilyalı sol bek, 8 Eyl 1993 yılında Barra Mansa'da dünyaya geldi. Barra Mansa altyapısında futbola başlayan Dalbert, 2012'de Brezilya'nın köklü ekiplerinden Fluminense'ye transfer oldu.

1 yıl sonra Flamengo'ya transfer olan Brezilyalı sol bek, Temmuz 2013'te Portekiz 2. Lig ekiplerinden Academico Viseu'nun yolunu tuttu. Burada 45 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan Dalbert, Temmuz 2015'te 500 bin Euro bonservis bedeliyle Vitoria Guimaraes'e transfer oldu.

Guimaraes'te 27 maçta, 1 asist yapan Brezilyalı oyuncu, geçirdiği 1 sezonun ardından patlama yapacağı Fransa'ya gitti. Ligue 1 ekibi Nice, Dalbert için 2 milyon Euro bonservis ödedi.

Fransa'ya çabuk uyum sağlayan ve yeni takımında formayı kapan Dalbert, 40 maçta 3 asistle oynadı, Avrupa devlerini peşine taktı.

Nice'de geçirdiği 1 yılda transferin gözdesi olan Dalbert'i Inter, Ağustos 2017'de 21 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı. Büyük umutlarla gittiği Inter'de forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı sol bek, İtalyan devinde geçirdiği 2 sezonda toplam 26 maçta forma giyebildi ve 1 gol, 1 asist yaptı.

2019/2020 sezonunda Fiorentina'ya kiralanan Dalbert, Mor Menekşeler'de 34 maçta forma giydi ve yaptığı 9 asistle eski günlerine geri dönüş sinyali verdi. Fiorentina'daki etkili performansına rağmen Inter'de kadroda düşünülmeyen Dalbert, 2020/2021 sezonunda 2.5 milyon Euro kiralama ücretiyle Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes formasıyla 18 maçta oynayan ve 1 asist yapan Brezilyalı oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla Inter'e döndü. İtalyan deviyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Dalbert'in güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

1.81 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde çıktığı 199 resmi maçta 3 gol, 18 asistle skora katkı sağladı.