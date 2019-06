Blizzard Entertainment'ın dünyaca ünlü dijital kart oyunu Hearthstone'un tek oyunculu hikayesi Dalaran Soygunu (The Dalaran Heist), son bölümü Kirin Tor Kalesi (Kirin Tor Citadel) ile sizlerle. Bu epik finalde şimdiye kadarki en dişli rakiplerle karşı karşıya gelecek ve büyünün efendilerine ev sahipliği yapan Kirin Tor’u dize getirmeye çalışacaksınız!

Şimdi sırada ne var?

Efsunlu Şehir Dalaran, kırmızı alarma geçmiş durumda! Kirin Tor’un mistik önderleri, Dalaran Muhafızları’nın en iyilerini kaleye çağırarak koruma altına aldılar ve şehri yağmalayanları bedeli ne olursa olsun durdurmaya ant içmiş durumdalar.

Kimse Warlock Tekahn’ın League of E.V.I.L. ile yollarının nasıl kesiştiğini bilmiyor ama şuna eminiz ki titanlar tarafından dövülmüş bu tol’vir, tüm kötücül yeteneklerini kullanarak Dalaran’ı Baş Kötü Rafaam’a boyun eğdirmeye kararlı.

Günahkar George (George the Fallen) ise League of E.V.I.L’ın saflarına geçmeyi seçen eski bir Silver Hand eri. Bu Paladin eskisi, silah arkadaşlarının ve can dostu Karl’ın sonunu hazırlayanlardan intikam almaya hazır.

Diğer Dalaran Soygunu anti kahramanları gibi, Tekahn ve George the Fallen da yeni kahraman yeteneklerine (Hero Power) sahip olabilmek için birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmek ve başlangıç destelerini çeşitlendirmek için güçlü boss’lara kafa tutmak zorundalar.