Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde dördüncü gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin dördüncü gününde 636 kilometrelik Al Qaisumah etabında yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz, otomobil kategorisinde birinci olmayı başardı. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah zirvede yer aldı.

Kamyon kategorisinde ilk üç günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. İlk iki günün sonunda ilk üç sırayı alan Kamaz Master takımı bugün de kazanmayı başardı. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov dördüncü etabın kazananı oldu.

Dakar Rallisi’nin motosiklet kategorisinde ise Sam Sunderland rüzgârı esiyor. Red Bull sporcusu Sunderland dördüncü günün sonunda da genel klasmanda zirvede yer aldı. Red Bull KTM Factory Racing'in sporcusu Toby Price ise dördüncü günkü yarışı ikinci sırada tamamladı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun beşinci günü 707 kilometrelik Al Qaysumah ile Riyadh arasında koşulacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler, redbull.com’da ise her günün raporu yayınlanacak.