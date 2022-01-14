Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi’nde yine Red Bull rüzgârı esti. Yaklaşık 4 bin 300 kilometre yol kat edilen 12 zorlu etabın ardından Red Bull sporcuları, üç kategoride şampiyonlukları elde etti. Otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, 2011, 2015 ve 2019’un ardından kariyerindeki dördüncü Dakar Rallisi şampiyonluğunu elde etti. Nasser Al-Attiyah’ın ardından ikinciliği efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb aldı.





Dördüncü şampiyonluğunun ardından Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, ‘‘Dakar Rallisi’ndeki yeni kurallardan çok memnunuz. Üç tane güçlü takım vardı. Hepimiz kazanabilirdik. Ama biz kazandık ve çok mutluyuz. Takım arkadaşımla beraber çok iyi bir iş çıkardık. Kendi coğrafyamda şampiyon olduğum için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bütün destekleyenlere çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Motosiklet kategorisinde de Red Bull sporcusu Sam Sunderland, 2017’deki ilk şampiyonluğunun ardından ikinci kez Dakar Rallisi’nde şampiyonluğu kazandı. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master pilotları, Dakar Rallisi’ne damga vurdu. Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov üst üste ikinci şampiyonluğunu alırken, ikinciliği Eduard Nikolaev, üçüncülüğü Anton Shibalov elde etti.

2017’nin ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Red Bull sporcusu Sam Sunderland, ‘‘Kazandığım için çok mutluyum. Son etap gerçekten çok zorlu oldu. Bu şampiyonluğu kazanabilmek için çok çalıştık. Etapları bitirebilmek için yoğun çaba sarf ettik. Takımla çok gurur duyuyorum. Tüm ekibime çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.