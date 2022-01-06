Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde altıncı gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin altıncı gününde 560 kilometrelik Riyadh etabında yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda otomobil kategorisinde efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ikinciliği elde ederken, genel klasmanda da bir diğer Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah'ın ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Kamyon kategorisinde ilk beş günde olduğu gibi yine etaba Kamaz Master damga vurdu. Altıncı etapta ilk dört sırayı Kamaz Master takımı pilotları alırken, Andrey Karginov etabın kazananı oldu. Light Prototype kategorisinde de Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero, Riyadh etabının kazananı olmayı başardı.

Dakar Rallisi’nin motosiklet kategorisinde ise altıncı günün kazananı Red Red Bull KTM Factory Racing pilotu Toby Price olurken, MotoGP'de de yarışan Red Bull sporcusu Danilo Petrucci ikinciliği elde etti. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Sam Sunderland liderliğini sürdürürken, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Matthias Walkner da ikinci sırada yer alıyor.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun yedinci günü 620 kilometrelik Riyadh etabında koşulacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler, redbull.com’da ise her günün raporu yayınlanacak.