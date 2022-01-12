Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi'nde 11’inci gün sona erdi. 14 gün boyunca yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin 11’inci gününde dünyanın en zorlu yarışının 759 kilometrelik Wadi Ad Dawasir ile Bisha arasındaki etabında yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel toplamda 49’uncu birinciliğini elde etti ve Dakar tarihinin en çok etap kazanan ismi olma yolunda bir adım daha attı. Bir başka efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz ise yine otomobilde ikinci oldu.

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing pilotu Toby Price birinci olurken, kamyon kategorisinde Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov, dördüncü etap galibiyetini aldı. Hafif araçlar kategorisinde ise Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste sekizinci, toplamda da 10’uncu etap galibiyetini elde ederek, 1994 yılındaki Dakar Rallisi’nde Pierre Lartigue’nin 10 etap galibiyeti rekorunu yakaladı.

Dakar Rallisi’nin 11’inci gününün ardından genel klasmanda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürürken, efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ikinci sırada yer alıyor. Kamyon kategorisinde Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov birinci, Eduard Nikolaev ikinci, Anton Shibalov da üçüncü sırada günü tamamladı. Motosiklet kategorisinde ise Red Bull sporcusu Sam Sunderland ikinci sırada bulunuyor.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan 14 günlük yolculuğun 12’nci gününde 501 kilometrelik Bisha etabında koşulacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV'de günlük özetler, redbull.com’da ise her günün raporu yayınlanacak.