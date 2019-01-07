Dakar Rallisi başladı

2019 Dakar Rallisi’nin açılış etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet kategorisinde İspanyol Joan Barreda kazandı.

Peru’da düzenlenen 41. Dakar Rallisi’nin ilk etabı, Lima ile Pisco kentleri arasındaki, 84 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 1 saat 1 dakika 41 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyah elde etti. 2011 ve 2015 şampiyonu El-Attiyah’ın, 1 dakika 59 saniye arkasındaki 2010 ve 2018 şampiyonu Carlos Sainz 2. oldu. Liderin 2 dakika gerisindeki Jakub Przygonski ise 3. sırayı aldı.

2009 şampiyonu Giniel de Villiers 6’ncı, 7 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel 7’nci, 2014 şampiyonu Nani Roma da etabı 11. sırada bitirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası’nı (WRC) 9 kez kazanan Sebastien Loeb, Peugeot takımı adına mücadele ettiği yarışın ilk etabında liderin 6 dakika 7 saniye gerisine düştü.

Barreda hızlı başladı

Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından Joan Barreda, 57 dakika 36 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol sürücüyü, 1 dakika 34 saniye geriden Pablo Quintanilla, 2 dakika 52 saniye geriden de Ricky Brabec takip etti.

2017 şampiyonu Sam Sunderland 5’inci, 2016 şampiyonu Toby Price 6’ncı, unvanını korumaya çalışacak Matthias Walkner ise 7. sırada yer aldı.

Dakar Rallisi’nin 2. etabı, Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 342 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 10 etap sürecek Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta başkent Lima son bulacak.