Fırtına’da şampiyonluk kadrosu kurulurken, artık tüm gözler alınacak 1. santrfora çevrildi... Taraftarların en büyük hayali ise elbette Alexander Sörloth. Trabzonsporlular, önceki sezon gol kralı olan Sörloth’u yeniden Bordo-Mavili formayla görmeyi çok istiyor. Yönetim de bu transferde tüm kozları oynuyor. Özellikle Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem Sörloth ile hem de Leipzig Kulübü’yle sürekli temasta olurken, Alman ekibinin Norveçli forvetle ilgili 3-4 gün içinde kesin bir karar vermesi bekleniyor. Alman medyasına göre Leipzig, Sörloth’u kiralayacak. Geçtiğimiz günlerde bu şekilde haber yapan Bild Gazetesi, bir kez daha Sörloth’un kadroda düşünülmediğini yazdı.

Marsch’ın öğrencisi...

Almanya’nın yüksek tirajlı gazetesindeki haberde, Sörloth’un yerine RB Salzburg forması giyen Patson Daka’nın alınacağı belirtildi. Avusturya kulübünün hocası Jesse Marsch’ı yeni sezon için teknik adamlık görevine getiren Leipzig, Marsch’ın çok istediği forveti kadroya katacak. Bu hamleyle birlikte Sörloth’un Trabzonspor yolu da iyice açılacak.



