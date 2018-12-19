DAKA desteğiyle Hakkari kayağın merkezi olma yolunda

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan bin 600 rakımlı Merga Bütan Yaylası’ndaki kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Bin 100 metre uzunluğundaki pisti, 243 metre uzunluğundaki Baby-Lift’i bulunan kayak merkezinde, restoran ve dinlenme alanları da

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) 2017 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sağlanan 10,5 milyon TL bütçeli Hakkari Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi bünyesinde hayata geçirildi.

“Hakkari, kayağın merkezi olacak”

Bir süre önce Berga Bütan Kayak Merkezinde sezonun açılışını yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık; kentin, bölgenin kayak sporunun merkezi olacağını söyledi. Vali Akbıyık, “Hakkari; Van’ın, İran’ın, Irak’ın ve bölgenin kayak merkezi olacak. İnsanlar hem spor yapacak hem de bu güzel havayı soluyacaklar. Tabi ki yöremiz için, insanımız için çok güzel bir fırsat. Hakkâri’mizde tabi ki bunu en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Geçtiğimiz yıllarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda, organizasyonlarda almış oldukları başarılı sonuçlar da gençlerimizin, Hakkari insanının kayağa, spora ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Bizler de devlet olarak, Hakkari Valiliği olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

İHA