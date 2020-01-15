Dainius Adomaitis: Bu galibiyetle oyunun içine döndüğümüzü söyleyebiliriz

7DAYS EuroCup'ta Rytas Vilnius, İstanbul'da karşılaştığı temsilcimiz Galatasaray Doğa Sigorta'yı 89-73 mağlup etti.

Rytas Başantrenörü Dainius Adomaitis ise Galatasaray Doğa Sigorta’nın 7DAYS EuroCup'ın en iyi takımlarından olduğunu ve galip gelerek grupta iddialarını sürdürdüklerini söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Adomaitis, "Oyuncularım sahaya iyi bir efor koydu. Galatasaray gibi bir takıma karşı maç boyunca 20 hücum ribaundu aldık. Onlarla gurur duyuyorum. Galatasaray çok iyi çalıştırılan ve çok güçlü bir takım. Sadece grubumuzun değil EuroCup'ın favorilerinden biri. Hem ligde hem de Avrupa’da her maça galibiyet için çıkan ve kazanan bir takım. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Şu anda grupta herkesin birer galibiyeti var ve herkes oyunun içinde. Bu galibiyetle oyunun içine döndüğümüzü söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem yönetimini değerlendiren Litvanyalı başantrenör, "Hakemlerin yaptığı işi eleştirmemeliyiz. İki tarafa da aynı kriterlere göre düdük çaldılar. Özellikle iki takım için de savunmada sert bir maç oldu. Buna göz yumduklarını düşünüyorum. Burada hakemlerden daha önemlisi bizim galibiyetimiz. Oyuncularıma maçtan önce Galatasaray’ı 75 sayının altında tutarsak maçı kazanabileceğimizi söylemiştim. Bunu da başardık. Burada dikkati çekmek istediğim nokta kendi galibiyetimiz." şeklinde görüş belirtti.