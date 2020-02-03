Tabi ekip olarak dağcılık her zaman daha güvenli ve ayrıca daha keyiflidir. Zira organize olarak malzeme taşıyanlar, güvenliği sağlayan kişiler, rehberler ve uzman tırmanıcı olarak her bireyin farklı görevleri bulunur. Böylece herhangi bir hataya yer vermeden daha sağlıklı tırmanış gerçekleşebilmektedir.

Dağcılık Sporu Nasıl Yapılır?

Farklı amaçlar ve anlayışlar doğrultusunda hem ekip olarak hem de bireysel dağcılık sporu yapılabilmektedir. Bu konuda mutlaka belli bir tecrübe ve uzmanlık özellikle bireysel açıdan büyük öneme sahiptir. Doğru malzemeler, rota, planlama ve güzergâh üzerinden değişik yükseklikleri yapılan tırmanışlara dağcılık sporu denmektedir.

Uyku tulumları, ipler, doğru kıyafetler ve ilk yardım malzemeleriyle diğer tüm ekipmanlar eşliğinde tırmanış gerçekleştirilir. Özellikle tırmanış esnasında bazı önemli noktalar belirlenerek konaklama yapılır. Rotalar yola çıkmadan önce harita üzerinden belirlenir. Böylece dinlenerek ve gerekli kişisel ihtiyaçlar giderilerek yeniden tırmanışa devam edilebilir.

Dağcılık Sporu Malzemeleri Nelerdir?

Günümüzde dağcılık sporu oldukça ilgi çekici bir hale gelmesine rağmen, hala çok ciddiye alınması gereken önemli bir aktivitedir. Özellikle dağcılık konusunda yüksek noktalara çıkılırken nefes alma sorunları, dondurucu soğuklar ve farklı sebeplerden dolayı baş dönmeleri önemli durumlar yaratabilir. Bunların önüne mümkün olduğu kadar geçebilmek için ise dağcılık sporunda doğru malzeme kullanımı büyük öneme sahiptir.

O yüzden hem bireysel hem de ekip olarak tırmanışa başlamadan önce mutlaka tam donanımlı ekipman ele alınmalıdır. Bu konuda dalgıçlık için ele alınacak ekipmanlar oldukça fazladır. Bu yüzden ana kategoriler kapsamında ele alınması daha doğru olur.

- Tırmanış için giyim malzemeleri,

- Yürüyüş ve kamp malzemeleri,

- Engelleri sağlıklı şekilde aşabilmek adına teknik malzemeler,

- Mutfak malzemeleri,

- Teknolojik malzemeler,

- İhtiyaca göre diğer malzeme çeşitleri,

Tüm bu ana kategori üzerinde belirlenmiş maddeler kendi içinde geniş bir yelpazeye yayılır. Bu sebepten her biri eksiksiz şekilde ele alınmalı; yola çıkmadan önce mutlaka liste haline getirilmelidir. Böylece herhangi bir eksik ya da hatalı olmadan sağlıklı şekilde tırmanışa başlanabilir. Zira özellikle yüksek noktalara tırmanış esnasında geri dönerek malzeme tedariki gerçekleştirmek çok zorDUR. Ayrıca helikopter ve benzeri araçlar da bazı noktalara ulaşamayabilir.

Dağcılık Yapmak Pahalı mı?

Dağcılık aslında bakılırsa çok yüksek maliyetlerle yapılan bir spor değildir. Hatta uzmanların söylediğine göre dalışla uğraşmak isteyenlerin dağcılığa göre daha fazla masraf yapması gerekir. Özellikle dağcılık sporuna yeni başlayanlar ve ilk kez gerçekleştirenler konusunda çok fazla malzemeye gerek bulunmuyor. Ancak söz konusu daha ileri seviye üzerinden teknik malzemeler devreye girdiğinde, maliyet zaman içerisinde artış göstermektedir.

Diğer yandan Türkiye'de yapılan tırmanışlar ile beraber zaman içerisinde yurt dışında tırmanışlar da dağcıları cezbedebiliyor. Bu da doğal olarak masrafları daha yüksek noktaya çıkarıyor. Ancak tüm bunların dışında dağcılık sporu için pahalı bir aktivite damgasını vurmak doğru değil.

Herkes Dağcılık Sporunu Yapabilir mi?

Sağlık konusunda herhangi bir sorunu bulunmayan her birey dağcılık sporunun gerçekleştirebilir. Özellikle nefes darlığı, kalp sorunları, eklem ağrıları ve benzeri sorunları olan kişiler dağcılık sporuna gerçekleştirmek istiyor sabunu başlangıç seviyesine kadar yapmalıdır. Yani belli bir yüksekliğe kadar tam donanımlı malzemeler ile çıkılabilir. Ancak iş daha ileri seviyeye ulaştığında mutlaka her açıdan sağlıklı olmak büyük öneme sahiptir.



