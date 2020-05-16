Dağcılık antrenör semineri online yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, dağcılık antrenörleri için uzaktan eğitimle seminer düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla gerçekleştirilen seminere 83 antrenör katıldı. Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanı Ersan Başar, seminerin açılış konuşması yaptı.

Alanında uzman kişiler, "Antrenman bilimi", "Spor hukuku ve ceza", "Dağcılığa ve eğitimine felsefi bakış ve etik" ile "Dağcılıkta doğal navigasyon ve risk faktörleri" konulu oturumlarda bilgilerini katılımcılarla paylaştı.