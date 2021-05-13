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Dağ Koşusu Milli Takım, Romanya'da madalya mücadelesi verecek

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, Romanya’ya gitti. Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.

13 Mayıs 2021, Perşembe 21:48 Son Güncelleme:
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Dağ Koşusu Milli Takım, Romanya'da madalya mücadelesi verecek

Türkiye’nin her yıl takım halinde madalyaları topladığı dağ koşusunda gözler Balkan Şampiyonası’na çevrildi. Romanya’nın Poiana Braşov kentinde yapılacak olan organizasyonda Milli Takım, yine tek hedefi olan zirveyi hedefliyor.

Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda yer alacak olan milli atletler şöyle:

U20 Kadınlar: Fadime Ayazma, Şeyda Nur Acar, Tuğçe Özkan, Zeynep Taş

U20 Erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen, Emre Kara, Demirtaş

Büyük Kadınlar: Rahime Tekin, Berfin Barışer, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal

Büyük Erkekler: Kenan Sarı, Ramazan Sönmez, Rıdvan Taş, Şeyhmus Sarıhan

DHA

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