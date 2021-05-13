Dağ Koşusu Milli Takım, Romanya'da madalya mücadelesi verecek
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım, Romanya’ya gitti. Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.
Türkiye’nin her yıl takım halinde madalyaları topladığı dağ koşusunda gözler Balkan Şampiyonası’na çevrildi. Romanya’nın Poiana Braşov kentinde yapılacak olan organizasyonda Milli Takım, yine tek hedefi olan zirveyi hedefliyor.
Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda yer alacak olan milli atletler şöyle:
U20 Kadınlar: Fadime Ayazma, Şeyda Nur Acar, Tuğçe Özkan, Zeynep Taş
U20 Erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen, Emre Kara, Demirtaş
Büyük Kadınlar: Rahime Tekin, Berfin Barışer, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal
Büyük Erkekler: Kenan Sarı, Ramazan Sönmez, Rıdvan Taş, Şeyhmus Sarıhan
DHA