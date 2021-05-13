Türkiye’nin her yıl takım halinde madalyaları topladığı dağ koşusunda gözler Balkan Şampiyonası’na çevrildi. Romanya’nın Poiana Braşov kentinde yapılacak olan organizasyonda Milli Takım, yine tek hedefi olan zirveyi hedefliyor.

Ay-yıldızlılar, 15 Mayıs Cumartesi günü yapılacak şampiyonada büyükler ve U20 kategorilerinde madalyaları toplayarak yurda dönmeyi planlıyor.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda yer alacak olan milli atletler şöyle:

U20 Kadınlar: Fadime Ayazma, Şeyda Nur Acar, Tuğçe Özkan, Zeynep Taş

U20 Erkekler: Mehmet Vefa Aydemir, Ozan Günen, Emre Kara, Demirtaş

Büyük Kadınlar: Rahime Tekin, Berfin Barışer, Gizem Nur Keskin, Esra Oysal

Büyük Erkekler: Kenan Sarı, Ramazan Sönmez, Rıdvan Taş, Şeyhmus Sarıhan

DHA