'Dadaşların turbosu' coşkuyla karşılandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üçüncülük elde eden ve "Dadaşların turbosu" olarak anılan Hamza Köseoğlu, memleketi Erzurum’da coşkuyla karşılandı.

Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen organizasyonda üçüncülük kürsüsüne çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Hamza Köseoğlu için Erzurum Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.

Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç ile Erzurum’a gelen Köseoğlu’nu, güreşçiler ve yakınları çiçeklerle karşıladı. Davul zurna eşliğinde karşılanan Köseoğlu, kendisini bekleyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Köseoğlu: "Seneye inşallah kemeri de getiririz"

Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl boyunca Erzurum’da Kırkpınar’a hazırlandığını söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Köseoğlu, "Kırkpınar zor bir organizasyon. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. İyi güreşler yaptığımıza inanıyoruz. Üçüncülük nasip oldu. Seneye inşallah kemeri de getiririz ve Erzurumlularla bu mutluluğu beraber yaşarız." diye konuştu.

Maçlarının oldukça zorlu geçtiğini belirten, yarı finalde Ali Gürbüz ile eşleşene kadar da baya yorulduğunu ve direncinin kalmadığını dile getiren Köseoğlu, "Elimden ne geldiyse yaptım ama o kadardı. Ali Gürbüz’le maçım 50 dakikaya yakın sürdü. Bir-iki saat dinlendikten sonra müsabakaya çıktık. Onun için de direncim kalmamıştı. Destek olan herkese ve Erzurumlulara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güreş İl Temsilcisi Alpkılıç ise müsabakaları canlı olarak izlediğini ve Kırkpınar’da atmosferin çok farklı olduğunu ifade etti.

Bir Erzurumlu olarak Kırkpınar’da ilk olarak Reşit Karabacak’ın kürsüye çıktığını, ardından da Hamza Köseoğlu’nun bunu başardığını aktaran Alpkılıç, şunları kaydetti:

"Hamza bu sene çok iyi çalıştı. Ben de kendisini takip ettim. Her gün antrenmanlar yaparak hazırlandı. Hamza, Antalyalı ekibin arasında tek başına mücadele etti. Şampiyonluğa çok yakındı ve biz de çok inanmıştık. Yarı finaldeki rakibi Ali Gürbüz, fazla sıkı maçlar yapmadı. Maçları kısa sürdü. Hamza ise üç tane sıkı maç yapmıştı. Sıcak havada performansı