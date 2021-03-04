Dadaş duvarı yıkamadı

Ligde kalma yolunda Erzurumspor’un karşısına şu dönemde belki de en doğru rakip çıktı: Karagümrük. Rakibini beklemeyi seven, geçiş oyunlarıyla hücum eden İstanbul temsilcisi karşısında Dadaşlar’ın tek yapması gereken 90 dakika boyunca konsantrasyonunu korumak ve doğru anı beklemekti. Nitekim de Omolo ve Bertolacci arasındaki mücadele sonrasında Erzurum penaltı kazandı, 17’de Aatif takımını öne geçirdi: 1-0. Ancak Dadaş, golün ardından motive olmak yerine daha dağınık bir görüntü sergiledi. 30’da Bertolacci’nin şık pasında Sobiech, bitirici vuruşu yaptı: 1-1. Konuk ekip, 53’te Castro’nun jeneriklik golü ile öne geçti: 1-2. Bu dakikadan sonra Dadaş, rakibini adeta abluka altına aldı. 63’te Osman Çelik, Erzurum’a hayat verdi: 2-2.

Kalan sürede birçok fırsatı harcayan Mavi-Beyazlılar, zafere uzanarak, ligde kalma yolunda dev bir adım atabileceği maçta puan kaybı yaşadı. Ama şunu da söylemek gerekir, eğer Erzurumspor, bu kadro mühendisliğini sezon başında yapsaydı, bugün ligde kalma konusunda can çekişen bir takım olmazdı.

Mertcan Polat