Dadaş ağır yaralı!

Erzurumspor-Kayserispor... Nereden baksanız 6 puanlık maç, kaybeden ateş hattına gidecek ve psikolojik olarak da çöküntüye girecek. Hal böyle olunca ilk 25 dakikada tehlikeli tek bir atağın bile olmadığı bir mücadele seyrettik, penaltı pozisyonuna kadar... Putko’nun ortasında top Avramovski’nin eline çarptı, Dadaşlar penaltı kazandı. Topun başına geçen Aatif, 498 gün sonra gol sevinci yaşadı: 1-0. Konuk ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Ancak Erzurumlu Ackah, amatör bir şekilde sinirlerine hakim olamadı, rakip takım ile ağız dalaşına girince aynı dakika içinde 2 sarı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Kayseri, her geçen dakika üstünlüğü eline geçirdi, 45+3’te Sabovic’in frikiği direkte patladı.

Hatanın bedeli ağır oldu

Eksik kalmanın etkisiyle iyice geriye yaslanan Erzurum, rakibini kendi yarı sahasında karşılamak zorunda kaldı. 72’de İlhan Parlak, Kayseri adına skoru eşitledi: 1-1. Bu golle konuk ekibin özgüveni yerine geldi, fakat skor değişmedi. Beraberlik iki takıma da yaramadı. Dadaşlar, ateşten kurtulma şansını cömertçe harcadı, Ackah’ın amatörce hatası onlara pahalıya mal oldu. Kayseri’ye gelecek olursak, onlar için kötünün iyisi bir sonuç. Gelecek hafta yine düşme hattındaki Ankaragücü ile oynayacaklar.