Başta kemik gelişimi ve sağlığı olmak üzere birçok faydası bulunan d vitamini çeşitli sebzeler, meyvelerde ve yiyeceklerde bulunmaktadır. Çocuk sağlığı kadar yetişkinlerin sağlığı için de önemli olan d vitamini içerikli tüm gıdalar periyodik aralıklarla tüketilmelidir. D vitamini eksikliği kemik erimesi başta olmak üzere birçok hastalığa doğrudan ve dolaylı olarak yol açmaktadır.

D Vitamini Olan Sebzeler

1- Havuç: Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen havuçlar d vitamini olan sebzeler listesinde ilk sırada yer alıyor. Başta göz sağlığı olmak üzere bu sebzelerin birçok organa faydası bulunmaktadır. A ve D vitamini bakımından oldukça zengin olan havuç sebzesi çeşitli kanserlerin oluşumunu ve yayılmasını da engelliyor. Başta prostat kanseri olmak üzere birçok farklı kanser türünün vücuda verdiği zararlar havucun içerisinde bulunan vitamin ve proteinler sayesinde en aza indirgenmektedir. Aynı zamanda bu alanda yapılan birçok araştırma ve inceleme beyin sağlığı açısından havucun çok önemli bir sebze olduğunu kanıtlar niteliktedir.

2- Brokoli: Tencerenin üstüne süzgeç konularak hafif ısıda haşlanan brokoli sebzelerinin vitamin değeri düşmemektedir. Bu şekilde pişirilen ve tüketilen bu sebzeler özellikle kemik ve diş sağlığı için sıklıkla öneriliyor. Sık sık diş etlerinde kanamaya meydana gelen ve dişleri zayıf olan kişiler haftada iki gün brokoli yiyebilir. Aynı zamanda kemik gelişimi için de hem çocuklar hem de yetişkinlerin faydalanabileceği son derece yararlı bir sebzedir.

3- Mantar: Sotesi yapılabilen ve fırında kaşarla pişirilebilen mantar yiyecekleri de D vitamini açısından oldukça zengindir. Düzenli olarak mantar tüketmek aynı zamanda sağlıklı bir şekilde kilo kaybını da mümkün kılıyor. Birçok diyet listesinde de yer alan mantar sebzesi, kas değiş yağ oranının azalmasını sağlayarak obezite ile mücadelede de etkin olarak tercih edilmektedir.

D Vitamini Bulunan Yiyecekler

1- Dana Ciğeri: Doktorların ve beslenme uzmanlarının haftada en az iki kere tüketilmesini önerdiği dana ciğeri D vitamini bulunan yiyecekler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda B ve B12 vitaminleri açısından da son derece zengin olan dana ciğeri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Sonbahar ve kış aylarında daha sık oranda tüketilebilir. Bu sayede grip, nezle ve sinüzit gibi kış hastalıklarına yakalanma riskini yarı yarıya azaltmaktadır.

2- Somon ve Uskumru Balığı: Somon balığı son yılların en çok tercih edilen ve tüketilen yağlı balıklarının başında geliyor. D vitamini magnezyum ve demi açısından da zengin olan bu balıklar Alzheimer hastalığına yakalanma riskini büyük oranda azaltmaktadır. Hafızayı güçlendiren somon ve uskumru balıkları haftada en az bir kez tüketilebilir. Son derece hafif ve kalorisiz bir et türü olduğundan kötü kolesterolün vücuttan atılmasını da mümkün kılıyor.

3- Yumurta Sarısı: Çok pişirildiği takdirde diğer birçok yiyecekte olduğu gibi protein değeri azalan yumurta sarısı rafadan tüketilmelidir. Tam bir d vitamini deposu olan yumurta sarısı aynı zamanda çiğ olarak yenebiliyor. Ses tellerine oldukça iyi gelmektedir. Bunun dışında sabahları aç karnına tüketildiği takdirde tokluk hissi veriyor. Tek bir öğünde iki adet yumurta sarısı tüketilebilir. Aynı zamanda doğal bir enerji deposudur.

D Vitamini Zengin Meyveler

Son olarak d vitamini zengini meyveler düzenli aralıklarla tüketilmeli ve sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olmalıdır. Hemen hemen her meyvede A, B ve C vitamini olduğu gibi eser miktarda D vitamini bulunuyor. Fazla oranda d vitamini ihtiva eden ilk meyveler arasında kışın elmalar, sonbaharda üzüm tüketilebilir. Karpuz ve muzda da aynı vitamin bulunmaktadır.



