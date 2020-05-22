Vücutta pek çok farklı işlevi bulunan D vitamini, özellikle eksikliği ile beraber ciddi durumlar yaratabilmektedir. Kemiğin yapılarından biri olarak öne çıkan kalsiyum emiliminin yapılabilmesi için mutlaka D vitaminine ihtiyaç duyulur. Bağışıklık sistemi, Kasların çalışabilmesi ve sinir sistemi noktasında D vitamini önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu sebepten dolayı farklı besin kaynakları üzerinden takviye büyük öneme sahiptir.

D vitamini eksikliği nedir ve neden olur?

Birçok farklı sebebe bağlı olarak D vitamini eksikliği yaşanabilmektedir. Vücudun Temel yapı taşlarını kontrol eden ve emilimini sağlayan D vitamini, İnsan vücudunda farklı şekillerde yer alır. Bunlardan biri vücudun kendi D vitamini üretmesi, diğeri doktor kontrolü altında yapılan takviye ve doğal besin kaynaklarının tüketimidir. D vitamini konusunda belli bir referans aralığı bulunmaktadır ve bu referans aralığının altına inildiğinde eksiklik ortaya çıktığı anlaşılır.

- Yeterli güneş ışığı almamak,

- İhtiyaç duyuluyorsa gerekli D vitamini takviyesi almamak,

- Vücutta gebelik ya da obezite gibi durumların artmış olması,

- Koyu ten rengine sahip olan bireyler,

- Gün içerisinde hayatının büyük bir bölümünü kapalı alanlarda geçirenler,

- Güneş kremi ve benzeri gibi etmenler ile cildini kapalı tutanlar,

- Yaş ilerledikçe cildin incelmesi,

- Aşırı kilo,

Bu gibi sebepler D vitamini eksikliğinin ortaya çıkmasında en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Böyle durumlarda yapılacak olan kan testi ile beraber referans aralığının ne kadar altına inildiği ortaya çıkarılmaktadır. Buna paralel olarak da uzman doktor kontrolü altında gerekli tedavi üzerinden takviye yapılmakta ya da gerekli besin kaynakları tüketilmektedir.

D vitamini eksikliği belirtileri nedir, tedavisi nasıldır?

Genelde D vitamini eksikliği söz konusu olduğu zaman insanlarda belirti ortaya çıkmaz. Ancak bazı durumlarda belli başlı belirtiler söz konusu olabilir. Özellikle çok şiddetli D vitamini eksikliği yaşandığı zaman bazı durumlardan bahsetmek mümkün.

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Genel vücut ağrısı,

- Ciddi eksikliklerde kemik ağrısı,

- Yürümekte zorluk çekme,

- Bağışıklık sisteminin görevini yerine getirmemesi ile enfeksiyon artışı,

- El ve ayak bilekleri, omuz eklemleri ile parmaklarda ağrılar,

- Depresyon ve değişken ruh hali,

- Baş ağrısı,

- Saç dökülmesi,

- Uykusuzluk,

- Yetişkinlerde kemik erimesi ya da kemik yapısında bozukluk,

- Çocuklarda raşitizm hastalığı,

Böylesi belirtiler söz konusu olduğu zaman mutlaka sebebin ne olduğunu anlayabilmek için doktora başvurulması gerekmektedir. Yapılacak olan kan testi üzerinden hemogram yani kan sayımı eşliğinde, D vitamini eksikliğinin ne kadar miktara ulaştığı anlaşılır. Bazı D vitamini eksikliği rahatsızlıkları kısa sürede iyileştirirken bazıları ise çok ciddi problemler yaratabilmektedir. Bu sebepten dolayı erken teşhis ve tedavi büyük öneme sahiptir.

Bu doğrultuda ağız yoluyla D vitamini verilerek aynı zamanda enjeksiyon üzerinden tedavi yöntemleri gerçekleşmektedir. Ele alınacak olan doz, doktor kontrolü altında cinsiyet ve yaş ile beraber meydana gelen D vitamini eksikliği şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ağızdan yapılacak tedavilerde günlük ya da haftalık ve aylık olarak uygulama gerçekleşir. Enjeksiyon üzerinden 6 aylık İhtiyaç karşılanabilmektedir.

D vitamin eksikliğini gidermek için yenilmesi gereken yiyecekler nelerdir?

Sağlıklı bir insanda D vitamini belirli bir referans aralığına sahiptir. Bu aralık üzerinden düşüklük ya da yükseklik belli başlı bazı hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak ya da D vitamini eksikliği hastalıkları ile mücadele edebilmek için, belli başlı bazı besin kaynakların tüketilmesi gerekir.

- Ayran, süt, kefir, yoğurt ve peynir,

- Somon ve ton balığı,

- Tereyağı,

- Karaciğer,

- Uskumru ve istiridye,

- Tatlı patates,

- Yumurta sarısı,

- Mantar,

- Maydanoz,

- Balık yağı,

- Isırgan Otu,

- Yonca,

- Yulaf,

D vitamini eksikliği için dengeli şekilde yukarıda verilen besin kaynakları tüketilebilir. Her biri D vitamini konusunda belirli miktar ve orana sahiptir. Özellikle dengeli şekilde ve sağlıklı olarak tüketiminin yanı sıra, hareket ve stresten uzak durmak oldukça önemlidir.