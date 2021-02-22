Avrupa ve Dünya genelinde birçok ligi izleyicisiyle buluşturan D-Smart, iddaa liglerinden oluşan livescore uygulamasını iki kanalında aktif hale getirdi. D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal Spor Smart 2’de futbolseverler ve iddaa severler maçların canlı sonuçları haricinde birçok istatistiği tek seferde görme imkanı yakalıyor. Türkiye’de ilk kez maçların saati, dakikası, takımların topla oynama yüzdeleri, korner sayıları, sarı ve kırmızı kartlar aynı ekranda izleyiciye sunuluyor.



