D-Smart’ta voleybol heyecanı tüm coşkusuyla devam ediyor
Hafta içi oynanan erkekler ve kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından hafta sonunda da İtalya Kupası ve İtalya Ligi maçlarıyla Avrupa’nın zirvesinden mücadeleler siz değerli voleybolseverlerle buluşacak.
Maç programı şu şekilde:
22 Şubat Cumartesi 18.00
İtalya Kupası ilk yarı final / Cucine Lube Civitanova – İTAS Trentino
22 Şubat Cumartesi 20.30
İtalya Kupası ikinci yarı final / Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena
22 Şubat Cumartesi 23.00
İtalya Kadınlar Voleybol Ligi / Saugella Monza – Epiu Pomi Casalmaggiore
23 Şubat Pazar 20.00 İtalya Kupası Finali
*Tüm karşılaşmalar D-Smart Platformu 82. kanal Spor Smart 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.