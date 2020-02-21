D-Smart’ta voleybol heyecanı tüm coşkusuyla devam ediyor

Hafta içi oynanan erkekler ve kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından hafta sonunda da İtalya Kupası ve İtalya Ligi maçlarıyla Avrupa’nın zirvesinden mücadeleler siz değerli voleybolseverlerle buluşacak.

21 Şubat 2020, Cuma 16:11 Son Güncelleme:
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D-Smart’ta voleybol heyecanı tüm coşkusuyla devam ediyor

Maç programı şu şekilde:

22 Şubat Cumartesi 18.00 

İtalya Kupası ilk yarı final / Cucine Lube Civitanova – İTAS Trentino

22 Şubat Cumartesi 20.30

 İtalya Kupası ikinci yarı final / Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

22 Şubat Cumartesi 23.00 

İtalya Kadınlar Voleybol Ligi / Saugella Monza – Epiu Pomi Casalmaggiore

23 Şubat Pazar 20.00 İtalya Kupası Finali 

*Tüm karşılaşmalar D-Smart Platformu 82. kanal Spor Smart 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. 

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