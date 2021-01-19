D-SMART ile Asya Futbol Konfederasyonu anlaştı!

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), AFC organizasyonlarının Türkiye’de naklen yayınlanması için D-Smart ile 2021-2024 periyodu için ortaklık anlaşması yapıldığını duyurdu. Anlaşma tüm major milli takımlar ve kulüp organizasyonlarını kapsarken, kulüpler bazında en önemli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi ve 2 numaralı kupa AFC Cup

4 yıl boyunca D-Smart’tan naklen yayınlanacak. Milli takımlar bazında ise 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası Finalleri ve 2023 Erkekler Asya Kupası finalleri izleyicilerle buluşacak.

'Eksik parçayı tamamladık'

D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz anlaşmayla ilgili şunları söyledi: "İzleyicilerimize Dünya’nın Sporu’nu evlerine getirme sözümüz vardı. Asya futbolu ve kültürünü önümüzdeki 4 yıl boyunca tanıtmaya gayret göstereceğiz.

D-Smart olarak 2007’de kurulduğumuzdan bu yana Avrupa Şampiyonlar Ligi & Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, MLB, Formula 1, MotoGP, Afrika Uluslar Kupası ve Olimpiyatlar gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyicilerimizle buluşturduk. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı tamamladık. Çok heyecanlıyız ve bize güvendikleri için AFC yönetimine teşekkür ederiz."