Cyriel Dessers kimdir? İşte Galatasaray'ın istediği golcü!

Galatasaray'ın Hollanda'nın Heracles takımında forma giyen golcü futbolcu Cyriel Dessers ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Cyriel Dessers kimdir, kaç yaşında? İşte Cyriel Dessers bilinmeyenleri...

09 Aralık 2019, Pazartesi 12:44
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Cyriel Dessers kimdir? İşte Galatasaray'ın istediği golcü!

Galatasaray'da Andone'nin sakatlığının ardından devre arasında mutlaka golcü futbolcu transferi yapması bekleniyor. İsmi geçenlerden biri de Hollanda Ligi ekiplerinden Heracles forması giyen Cyriel Dessers... Peki, Cyriel Dessers kimdir, kaç yaşında? Cyriel Dessers hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Cyriel Dessers kimdir?

2013 yılında Oud-Heverlee Leuven takımında profesyonel olan Dessers, 1994 doğumlu ve forvet. 185 boyundaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hollanda Ligi'nde bu sezon 17 maçta 11 gol atan Dessers sırasıyla Lokeren, NAC Breda, Ultrech takımlarında forma giydi.

Nac Breda'dan Ultrech'e 350 bin Euro karşılığında transfer olan yıldız adayı Heracles'e ise bedelsiz olarak transfer oldu.

24 yaşındaki golcü ayrıca forvet arkası ve sol kanat olarak da görev yapabiliyor. Oyuncu ayrıca iki ayağını da kullanabiliyor.

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