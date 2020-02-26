Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı. Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor. Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı.

Satın alma opsiyon hakkı Zulte Waregem'de bulunan 24 yaşındaki genç yıldızın 2.5 milyon euro karşılığında Belçika ekibine transferi kesinleşmek üzere. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak. (Skorer)