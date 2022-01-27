Beşiktaş 'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, MLS'te oynadığı dönemden Dünya Kupası hedefine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı ekiple sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu açıklamalarında, takımdaki geleceğine de değindi.

The Guardian'da yer alan açıklamalara göre Kanada ile Dünya Kupası'nda mücadele etmek istediğini belirten Larin, "Dünya Kupası'na katılırsak insanlar kim olduğumuzu bilecek. Herkese karşı rekabet edebiliriz. Her zaman bir Dünya Kupası'nda oynamak istemişimdir. Ben büyürken sokaklardaki bayrakların çoğu farklı ülkeler içindi. Hep bunu değiştirmek ve milli takımla bir Dünya Kupası yapmak istedim. Tüm bu bayrakları Kanada bayraklarına çevirme şansımız var. Bu, Kanada'nın büyük takımlarla rekabet edebileceğini göstermek istememin ana nedenlerinden biri. Önceki tüm Dünya Kupalarını izledim ve bu beni daha da iyi olmaya itiyor." ifadelerinde bulundu.

"Didier Drogba idolümdü"

Buz hokeyini bırakma ve futbolu tercih etmesi hakkında da açıklamalar yapan Larin, bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Didier Drogba'yı idol olarak gördüğünü belirterek, "Hokey pahalıydı ve benim o kadar param yoktu. Futbol her zaman gerçekten iyi olduğumu bildiğim tek şeydi. Bu oyunu sevdim. Didier Drogba idolümdü. MLS'de ona karşı oynadım ve hep Chelsea'yi izledim. Chelsea benim favori takımımdı." sözlerini söyledi.

"Kaka herkesten bir adım öndeydi"

MLS ekiplerinden Orlando City'de eski Brezilyalı yıldız futbolcu Kaka ile oynadığı dönemden bahseden Larin, "Çok zeki bir oyuncuydu. Kariyerimin güzel bir dönemiydi ve onunla oynamaktan zevk aldım. Topu bana hep o verirdi. Topu almadan birkaç adım ne yapacağını her zaman biliyordu. Her zaman arka omzundan bakıyordu ve herkesten bir adım öndeydi." ifadelerini kullandı.

"Sadece bu sezona odaklandım"

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve ismi transfer iddialarında yer alan golcü futbolcu, takımdaki geleceği ile ilgili olarak, "Sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız." dedi.







